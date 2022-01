Naomi Osaka, numărul 1 în topul sportivelor cel mai bine plătite în 2021 Jucatoarea de tenis Naomi Osaka ocupa primul loc in topul sportivelor care au castigat cei mai multi bani in 2021, conform Forbes. Primele zece sportive ale lumii in privinta banilor castigati in 2021 au obtinut in total anul trecut 167 de milioane de dolari. Suma este cu 23 la suta mai mare fata de cea inregistrata anul trecut de top 10 sportive cel mai bine platite. Recordul precedent era de 143,3 milioane de dolari, stabilit in 2013. Top 10 cele mai bine platite sportive in 2021 1 Naomi Osaka, tenis – castiguri totale: 57,3 milioane de dolari (2,3 milioane pe teren, 55 milioane in afara terenului)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

