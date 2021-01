Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru, asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani are intotdeauna apariții de senzație. Fanii emisiunii o vad tot timpul imbracata in cele mai indraznețe ținute, pe care vedeta nu se teme sa le poarte. Frumoasa blonda tinde sa aleaga articole vestimentare care sa ii puna in evidența atuurile…

- Adda este una dintre cele mai indragite artiste din Romania, aceasta avand in prezent mai bine de șapte sute de mii de urmaritori pe pagina sa oficiala de Instagram. Recent, aceasta artista s-a filmat cantand un colind vechi, iar imaginile au facut senzație.

- S-a spus ca se iubește de mama focului cu Ensar Duman, iar acum a facut un anunț bomba! Ce a postat Lidia Buble pe contul de Instagram? Fanii au fost surprinși! Vedeta și esteticianul, prietenie stransa sau dragoste cu nabadai?

- Recent, Diana Munteanu a postat pe pagina sa oficiala de Instagram o fotografie de-a dreptul uluitoare, in care apare purtand un bikini minuscul. Totuși, printre fani s-a iscat o controversa de zile mari.

- Nu mai este pentru nimeni un secret ca Andra este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Dar nici micuta Eva nu se lasa mai prejos. Mezina familiei este o adevarata vedeta pe Instagram, unde a adunat peste 200.000 de urmaritori. De curand, cele doua au aparut intr-o imagine care i-a topit…

- Irina Deaconescu, in varsta de 22 de ani, l-a facut pe Cristi Manea, fotbalistul celor de la CFR Cluj, cel mai fericit. Cuplul este in culmea fericirii dupa ce faimoasa vloggerița a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Fanii de pe Instagram au cunoscut-o pe micuța Victoria.

- Gina Pistol, frumoasa prezentatoare a emisiunii „Chefi la cuțite”, este insarcinata in trimestrul doi și burtica a inceput sa fie din ce in ce mai vizibila. Fanii de pe Instagram au descoperit recent cum arata acum vedeta!