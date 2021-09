Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de la Inalta Curte din Londra a hotarat joi ca testamentul printului Philip al Marii Britanii, care a incetat din viața pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani, va fi sigilat si va ramane secret pentru cel putin 90 de ani pentru a proteja „demnitatea și reputația” soției sale, regina Elisabeta…

- O bratara cu perle si diamante care i-a apartinut printesei Margaret, sora mai mica a reginei Elisabeta a II-a, s-a vandut la licitatie pentru aproape 400.000 de lire sterline, 468.500 de euro, informeaza DPA, citata de Agerpres.Brațara a fost achizitionata de un cumparator care nu si-a dezvaluit identitatea…

- Trendurile economice sunt decisive atunci cand vine vorba de investiții, iar avand in vedere situația actuala in care ne aflam, trebuie sa fim atenți la orice fel de informație. In prezent, vaccinarea, dar și masurile pentru covid sunt esențiale in domeniul afacerilor. Ele influențeaza inclusiv piașa…