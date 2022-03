Stiri pe aceeasi tema

- Economia Rusiei se confrunta cu cea mai profunda criza de la prabusirea Uniunii Sovietice din 1991, ca urmare a sanctiunilor dure impuse in urma invadarii Ucrainei de catre Moscova. Unii aliati occidentali au incurajat India sa condamne actiunile Rusiei in Ucraina, dupa ce New Delhi s-a abtinut de la…

- De asemenea, vor fi inghețate bunurile in valuta ale Bancii Centrale Ruse, iar oligarhilor rusi "le va fi interizs sa-și mai foloseasca activele". "Putin a pornit pe o cale care țintește sa distruga Ucraina. Dar ce face este sa distruga viitorul propriei țari," a afirmat șefa Comisiei Europene.Von der…

- Cancelarul german Olaf Scholz, presedintele american Joe Biden si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat, luni, ca recunoasterea independentei teritoriilor separatiste din estul Ucrainei de catre Vladimir Putin "nu va ramane fara raspuns", potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului de la…

- Statele Unite au avertizat ONU ca Rusia face liste negre cu ucrainenii ce trebuie eliminați in cazul unei invazii, potrivit unei scrisori oficiale catre Națiunile Unite consultate duminica de AFP. Statele Unite au “informații credibile ca forțele rusești intocmesc liste cu ucraineni care urmeaza sa…

- Marea Britanie a adoptat joi legislatia care ii permite sa isi inaspreasca regimul de sanctiuni impotriva Rusiei, menit a contribui la descurajarea Moscovei de a invada Ucraina, a anuntat guvernul britanic, potrivit AFP. Anuntat de luna trecuta, acest nou regim urmareste sa permita Marii Britanii,…

- Armata ucraineana a organizat marți exerciții militare in regiunea Herson de sud, la granița cu Crimeea anexata, pe fondul tensiunilor crescute cu Rusia. Exercițiul s-a concentrat pe testarea Hurricane, un sistem de lansare de rachete multipla autopropulsat, proiectat in Uniunea Sovietica. Cunoscut…

- O discuție telefonica între premierul Marii Britanii Boris Johnson și președintele Rusiei Vladimir Putin a fost amânata pentru miercuri dupa-amiaza, dupa ce fusese programata inițial luni. Apelul telefonic a fost anulat de Boris Johnson care a fost nevoit sa raspunda la întrebarile…

- "Sunt gata sa trimit echipament militar in Ucraina. Deja oferim consiliere", a declarat Mette Frederiksen intr-o conferinta de presa.„Știm ca exista o cerere de consiliere in legatura cu securitatea cibernetica”, a adaugat ea.Nu se pune problema pentru moment trimiterea soldaților danezi in Ucraina,…