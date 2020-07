De Ziua Imnului National al Romaniei, naistul Nicolae Voiculet impreuna cu 40 de artisti vor interpreta "Desteapta-te, romane!" la Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, informeaza un comunicat al Institutului Cultural Roman transmis AGERPRES.



Proiectul "Ziua Imnului National in sunetele naiului romanesc", sustinut de ICR, va fi difuzat atat pe pagina de Facebook a naistului, cat si pe cea a institutului.



"In toate concertele mele cant Imnul Romaniei cu lacrimi in ochi, dar cu o mare speranta si onoare. Acum il voi canta peste intreaga Romanie, de la cea mai inalta cruce…