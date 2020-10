Nagorno-Karabah: Teheranul avertizează Baku şi Erevan împotriva oricărei "intruziuni" în Iran Iranul a avertizat sambata impotriva oricarei "intruziuni" pe teritoriul sau de catre fortele armene si azere angajate in lupte in Nagorno-Karabah, dupa ce tiruri de mortiere au lovit sate iraniene situate de-a lungul frontierei, relateaza AFP. "Orice intruziune pe teritoriul tarii noastre de catre una sau alta dintre partile in conflict este intolerabila si noi avertizam serios toate partile sa-si ia precautiile necesare in aceasta privinta", indica un comunicat al Ministerului de Externe iranian, publicat pe site-ul sau oficial. Enclava Nagorno-Karabah, locuita de o majoritate de etnici armeni,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

