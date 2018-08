Presedintele american, Donald Trump, a reamintit vineri linia sa de fermitate extrema fata de Canada in negocierile comerciale in curs, confirmand intr-un mesaj pe Twitter afirmatii foarte dure dezvaluite de presa canadiana, relateaza AFP.

In mesajul sau, Donald Trump s-a aratat indignat ca aceste afirmatii, facute confidential in fata jurnalistilor, au fost publicate, dar, 'cel putin, Canada stie la ce sa se astepte', a scris el. Publicarea acestor afirmatii a pus in pericol negocierile care au loc cu incepere de marti la Washington pentru reinnoirea Acordului Nord-American de Comert…