Stiri pe aceeasi tema

- Saracia este una dintre problemele majore ale Romaniei contemporane, in paralel cu corupția. Potrivit datelor Eurostat, in anul 2013, Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește rata saraciei relative, cu un procent de 25,4%.

- Stanescu a comparat demersul Opozitiei cu un meci la care 'nimeni nu stie cine e capitanul'. 'Sunt momente politice care sunt absolut esentiale pentru viitorul tarii. Votul impotriva motiunii de cenzura, depusa saptamana trecuta de o opozitie mai degraba zgomotoasa decat pusa pe fapte mari…

- „Am avut intalniri pana in momentul de fata cu toate partidele care considera ca acest guvern este lipsit de performanta si de legitimitate. Am vorbit cu USR, PMP, ALDE, PRO Romania, UDMR si cu reprezentantii minoritatilor. Astazi, dupa intalnirea cu cei din PRO Romania, putem spune ca din partea…

- Cosmin Contra, selecționerul naționalei Romaniei, crede ca Spania reprezinta un model pentru toți și este superfavorita joi. „Putem spera macar la un egal, mereu am pus probleme granzilor”, spune in interviul din Marca Cosmin Contra recunoaște superioritatea Spaniei, dar iși face speranțe ca Romania…

- Liceenii romani, cu varste intre 14 si 17 ani, se pot inscrie, pana pe data de 17 octombrie, in programul FLEX, prin care le este asigurat studiul in Statele Unite ale Americii timp de un an. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, transmis marti AGERPRES, programul de schimb de experienta…

- Remus Cernea, fost deputat PSD de Constanța, iși deschide pe litoral rulote cu mancare vegana. El a obținut o finanțare prin programul guvernamental Start-Up Nation pentru acest proiect, in valoare de 40.000 de euro. Cernea va vinde clatite, sandvisuri si gogosi vegetale. Remus Cernea a anuntat ca va…