- Daniil Medvedev (Rusia), locul 2 ATP, l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (Grecia), locul 4 ATP si cap de serie numarul 4, scor 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, si s-a calificat in finala la Australian Open, conform news.ro. Meciul a durat doua ore si 30 de minute.Medvedev este a doua oara consecutiv…

- Daniil Medvedev (principalul favorit dupa expulzarea lui Novak Djokovic) s-a calificat vineri în finala de la Australian Open, rusul trecând în patru seturi de Stefanos Tsitsipas (favorit patru). Pentru câștigarea trofeului de la Melbourne, Medvedev se va duela cu Rafael Nadal…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 5 mondial, s-a calificat, vineri, la Melbourne, pentru a sasea oara in finala turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in penultimul act pe italianul Matteo Berrettini (7 ATP), cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

- Rafael Nadal (locul 5 ATP si cap de serie numarul 6) l-a invins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini (locul 7 ATP si cap de serie 7) si s-a calificat in finala la Australian Open. Meciul a durat doua ore si 55 de minute. Ediția din 2022 este a șasea a primului turneu…

- Asheley Barty vs Danielle Collins este finala feminina de la Australian Open 2022. Barty a trecut in semifinale de Madison Keys, in timp ce Collins a invins-o pe Iga Swiatek. Ashleigh Barty (locul 1 WTA) s-a calificat, joi, in premiera, in finala Australian Open. Ea este prima australianca in finala…

- Stefanos Tsitsipas (4 ATP) a trecut în trei seturi de Jannik Sinner (10 ATP), miercuri, în penultimul sfert de finala al Australian Open.Tsitsipas a câștigat în trei seturi, 6-3, 6-4, 6-2. Meciul a durat doua ore și șase minute.Jocul s-a întrerupt la mijlocul…

- Canadianul Denis Sapovalov s-a enervat la meciul cu Rafael Nadal, deoarece spaniolul si-a luat prea mult timp inainte de a servi. La inceputul setului 2, Sapovalov i-a reprosat acest lucru arbitrului de scaun Carlos Bernardes."Sunteti toti corupti", i-a spus Sapovalov lui Bernardes.…

- Daniil Medvedev a trecut fara probleme de olandezul Botic van de Zandschulp (57 ATP) și s-a calificat în optimile de finala ale Australian Open. Dupa meciul care a avut loc pe Margaret Court Arena, rusul a profitat de ocazie și s-a împacat cu publicul de la Melbourne.Medvedev (2 ATP)…