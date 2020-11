Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas a salvat o minge de meci si a dispus cu 6-1, 4-6, 7-6 (8/6) de rusul Andrei Rublev, marti la Londra, intr-o partida din cadrul Turneului Campionilor. Aceasta victorie i-a asigurat austriacului Dominic Thiem calificarea in penultimul act al competitiei de final de sezon…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 4 mondial, a debutat cu o victorie la Turneul Campionilor, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-4, pe rusul Alexander Zverev, intr-o partida din Grupa Tokyo 1970, disputata luni la Londra. Zverev (locul 5 ATP) a ratat astfel sansa de a-si lua revansa…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (6 ATP), castigatorul de anul trecut al Turneului Campionilor, va fi, la editia din acest an, in grupa cu spaniolul Rafael Nadal (2 ATP, castigator la Roland Garros), cu austriacul Dominic Thiem (3 ATP, castigator la US Open) si cu rusul Andrei Rublev (8 ATP),…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 5 mondial, a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale in valoare de 3.343.725 euro. Acesta l-a invins in finala pe germanul Alexander Zverev, in trei seturi, scor 5-7, 6-4, 6-1, dupa doua ore si 37 de minute de joc. Medvedev și Zverev…

- Dominic Thiem, campionul en-titre de la US Open, a anunțat, sâmbata, ca nu va participa la turneul Masters de la Paris, austriacul fiind unul dintre marii absenți ai competiției alaturi de Novak Djokovic. Eliminat surprinzator în sferturile turneului de la Viena, Thiem nu se va afla…

- Grecul Stefanos Tsitsipas, 22 de ani, locul 5 in ierarhia tenisului masculin, si germanul Alexander Zverev, 23 de ani, locul 7 mondial, s-au calificat la Turneul Campionilor (ATP Finals), care-i va reuni pe cei mai buni opt jucatori ai anului, intre 15 si 22 noiembrie, pe O2 Arena din Londra, a confirmat…

