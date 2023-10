Spaniolul Rafael Nadal a declarat ca nu stie daca se va retrage din activitatea sportiva in 2024, el precizand ca totul depinde de cum va reveni dupa accidentarea la sold care il tine departe de teren de zece luni.

“Nu stiu daca ma voi retrage in 2024, asta este adevarul. Pentru a lua o astfel de decizie, trebuie sa stiu cum sunt. Sunt in plina convalescenta si nu stiu cum ma voi simti in trei luni. Fara sa stiu cum voi fi, nici macar nu vreau sa ma gandesc. Presupun ca ar putea fi ultimul meu an, pentru ca este adevarat ca am avut perioade dificile, cu accidentari care nu mi-au dat pace”, a…