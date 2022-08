Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceprimar Radu Botez a fost numit director interimar la una dintre societatile Primariei. Este vorba despre Ecopiata, companie care administreaza pietele agroalimentare. „Sunt 3 luni in care vom face o analiza in profunzime a societatii. Imi asum rol doar pentru aceasta perioada, nu voi participa…

- Primaria a renuntat la planul de desfiintare a Ecopiata, societate care administreaza pietele agroalimentare din Iasi. La propunerea executivului, plenul Consiliului Local (CL) a aprobat declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie care va sta in functie 4 ani. Anul trecut,…

- Primarul Iasului da ochi cu judecatorii intr-un nou dosar. Dupa cazul „Skoda", aflat pe masa magistratilor Judecatoriei Barlad, Mihai Chirica va avea de dat raspunsuri si la intrebarile procurorilor DNA referitoare la modul in care au putut aparea 5 niveluri in plus la un bloc din Tatarasi, fara ca…

- Punct fix de recenzare a locuitorilor din Aiud, inființat in perioada 12-17 iulie, la Primarie. Care este programul In vederea finalizarii la termen a Recensamantului Populației și Locuințelor, in perioada 12 – 17 iulie, la sediul Primariei municipiului Aiud, din strada Cuza Voda, nr. 1 va fi inființat…

- Consiliul de Administrație a al Companiei Naționale Poșta Romana a decis ieri numirea pentru o perioada de patru luni ca director general a lui Andrei Ionuț Valeriu. El il va inlocui pe Bogdan Laurențiu Doru Patru. Andrei Ionuț Valeriu a fost secretar de stat in Ministerul Comunicațiilor și Societații…

- Romania a ajuns din nou sa fie aratata cu degetul din afara granitelor intr-o situatie care nu ne face cinste. Tara noastra a ajuns pe lista neagra ce tine de abuzurile la adresa jurnalismului. Intr-o tara in care dreptul la opinie este fundamental, lucrurile nu trebuie sa scape de sub control. In ultima…

- Consiliul Local Timișoara a fost la un pas sa pice proiectul referitor la stabilirea consiliului de administrație al Societații de Drumuri Municipale, aceasta aparținand primariei. Dupa patru ore de dispute administrative grele, la finalul plenului de marți, aleșii poporului au cedat pe rand și au și…

- Unul dintre proiectele abordate in cadrul urmatoarei ședințe de Consiliul Local din cadrul Primariei Buzau vizeaza organizarea Targului Dragaica, pus pe pauza de perioada pandemiei. Astfel, evenimentul ar urma sa se țina in perioada 9-26 iunie in locul deja cunoscut tuturor buzoienilor. Taxa de intrare…