Nababii cu venituri de 1000 de euro si elogiul sifonariei Sub ultimul meu articol, am primit un mesaj duios. Il reproduc. Necenzurat. Am umblat doar la punctuatia iscusitului condeier. Prodigiosul autor are unele probleme cu virgulele si punctele de suspensie, nimic semnificativ, talentul dumnealui conteaza. Va doresc o lectura cu delicii! "Ba, bou in ghena! Lucrez la o corporatie si am un credit (textul incepe […]

