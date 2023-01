„Ma bucur ca exista interes din partea operatorilor economici pentru cea mai mare achizitie publica realizata vreodata de Primaria Capitalei, in valoare de aproximativ 1,9 miliarde lei. Este vorba despre reabilitarea a 50 de kilometri de linii de tramvai in zonele intens circulate din Bucuresti. Peste zece companii de profil s-au aratat interesate sa participe la licitatia deschisa a acestor lucrari. Reprezentantii acestora, alaturi de specialisti ai Primariei Capitalei au participat saptamana aceasta la o serie de vizite in teren in toate zonele vizate de proiect, astfel incat ofertantii sa poata…