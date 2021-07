Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu siguranța, in momentul de fața, e o decizie defavorabila pentru comunitate și pentru țara. Dar aceasta este realitatea, nu ne putem opune. Beneficii, in momentul acesta, nu va aduce comunitații, decat greutați, adica obligativitați in plus, in ceea ce privește reconstruirea și renovarea unui imobil”,…

- „Introducerea sitului Roșia Montana in patrimoniu mondial UNESCO nu aduce beneficii nici pentru comunitate și nici pentru țara”, a declarat primarul Eugen Furdui. Printre minusuri, el identifica dezavantaje, respectiv impunerea unor avize speciale pentru restaurarea oricarui imobil din zona. „Beneficii…

- USR PLUS sustine ca includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, decizie luata marti, reprezinta "o sansa uriasa" pentru comunitatea locala, pentru dezvoltarea si conservarea patrimoniului. "Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul…

- K. Iohannis este avertizat in legatura cu „elefantul din Guvern“ la protestul organizat duminica, in fața Palatului Cotroceni. Protestatarii sunt nemulțumiți de posibilitatea retragerii dosarului Roșia Montana din procedura de includere in patrimoniul UNESCO și vor aduce cu ei un elefant uriaș. Cum…

- ”Este singura șansa pentru ca patrimoniul istoric inestimabil pe care il are aceasta localitate sa fie protejat și zona sa aiba o dezvoltare sustenabila. Am aflat cu ingrijorare despre intenția premierului Florin Cițu de a RETRAGE dosarul privind includerea Roșiei Montane in patrimonial mondial UNESCO.…

- Greenpeace protesteaza, miercuri, fata de o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana. Activistii de mediu anunta dezvelirea unei statui in Piata Victoriei. ”In 2017, la final de mandat, Ministrul Culturii Corina Suteu a ascultat vocea societatii…

- Comunitatea Declic și Mining Watch Romania condamna ferm solicitarea premierului Florin Cițu de a retrage dosarul Roșia Montana de la UNESCO. Potrivit ONG-urilor, daca acest lucru se intampla, evaluarea și dosarul aflate acum pe masa Comitetului vor fi pierdute definitiv. Primarul comunei Roșia Montana,…

- Mihai Gotiu, membru al Biroului National USR PLUS, considera ca retragerea dosarului Rosia Montana de la UNESCO ar reprezenta o incalcare a promisiunilor PNL si subliniaza ca formatiunea din care face parte va utiliza toate parghiile, in cadrul coalitiei, pentru ca dosarul sa fie finalizat cu succes…