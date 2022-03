Stiri pe aceeasi tema

- Copii ascunși in portbagajul mașinii. Cum a incercat o familie de romani sa treaca prin Vama Cenad Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat doi cetateni romani care au incercat sa iasa din tara cu cei trei copii ai lor, pe care i-au ascuns in portbagajul…

- Ucrainenii care stau la coada sa iasa din Romania, la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, au de așteptat și cate doua ore in coloana de mașini formata. Traficul s-a aglomerat, miercuri, la punctul de trecere Nadlac II, unde mii de ucraineni refugiați vor sa ajunga pe autostrada pan-europeana…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II, din judetul Arad, au prins 27 de cetateni straini, din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, care transporta diverse bunuri in Spania. “In aceasta dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat noua migranti din India, Siria si Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-un compartiment special al unui microbuz de marfa, care se deplasa in Ungaria. Soferul era cetatean roman.…

- Procurorii DNA Timișoara au trrimis in judecata 26 de persoane, printre care și un fost șef de seviciu din DGASPC Timiș, care ar fi introdus ilegal in baza de date 491 de falși beneficiari de certificate de handicap. Prejudiciul calculat in acest caz depașește 5 milioane de euro. Un comunicat al DNA…

- Soferul unei masini inmatriculate in Romania, in care se aflau sase pasageri, a incercat sa evite controlul de frontiera si triajul epidemiologic, pentru a nu intra in carantina. Acesta a intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii…

- Mai mulți romani, care se intorceau din Ungaria, au fost depistați de polițiștii de frontiera intr-un microbuz, al carui șofer a forțat intrarea in Romania, pentru a-i scapa de carantina, și a luat-o pe contrasens. Potrivit Poliției de Frontiera, luni, in jurul orei 22.50, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Opt romani au incercat sa scape de carantina la intoarcerea in țara și au prezentat la frontiera contracte de munca false. Potrivit Poliției de Frontiera, cei opt romani s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Valea lui Mihai, din județul Bihor, pentru efectuarea formalitaților de frontiera,…