„Ma, nu mancați faina de greieri, ce cautați cu greieri? Lasați-i sa cante și ei acolo unde sunt. Noi mancam ce trebuie sa mancam. Mancam sarmale, mancam carnați, mancam oua de gaina. N-o sa inlocuiți acuma ouale de gaina cu vreun vierme. N-are rost sa faceți un asemenea efort, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea. Petre Daea spune ca nu putem inlocui mancarea romaneasca și ca trebuie sa fim consecvenți și in același timp staruitori in a ne pastra tradițiile și consecvenți in a face ce trebuie. „Eu nu apelez la metode alternative. Eu sun consecvent, pastrez culoarul acesta al tradițiilor pe…