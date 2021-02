Stiri pe aceeasi tema

- Politia a tras focuri de arma in aer si a folosit tunuri de apa si gloante de cauciuc marti in contextul in care protestatarii din mai multe orase din Myanmar au sfidat interdictiile privind adunarile pentru a manifesta din nou impotriva unei lovituri de stat care a oprit incercarea de tranzitie…

- Mii de persoane din Myanmar au iesit din nou in strada, duminica, in ciuda cenzurii internetului si a arestarilor, pentru a protesta fata de lovitura de stat militara care a inlaturat-o de la putere pe Aung San Suu Kyi la inceputul saptamanii, scrie AFP potrivit Agerpres. Politistii au fost…

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…

- Aung San Suu Kyi, fosta lidera din Myanmar, a fost acuzata de incalcarea legislatiei de import-export, iar politia a cerut mentinerea ei in detentie pana la 15 februarie, informeaza Agerpres , care citeaza EFE si Reuters. Politia din Myanmar a anuntat care sunt acuzatiile impotriva liderei de facto…

- Politia din Myanmar a prezentat miercuri acuzatiile impotriva liderei de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, si a presedintelui Win Myint, inlaturati de la putere in urma unei lovituri de stat a armatei, transmit EFE si Reuters. Astfel, Aung San Suu Kyi a fost acuzata de incalcarea legislatiei de import-export,…

- Liga Nationala pentru Democratie din Myanmar (NLD) a anuntat luni ca lidera sa Aung San Suu Kyi, arestata de armata, cere populatiei sa nu accepte lovitura de stat organizata de armata si sa protesteze, transmit Reuters si dpa. ''Actiunile armatei sunt actiuni care pun tara din nou sub dictatura.…