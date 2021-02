Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat, sambata, la Yangon, capitala economica a Myanmar, cea mai mare adunare de la lovitura de stat contra lui Aung San Suu Kyi, in timp ce generalii pucisti cenzureaza internetul in toata tara, scrie AFP.

- Generalii birmani le-au ordonat joi furnizorilor de internet sa blocheze accesul la Facebook - instrument de comunicare esential in Myanmar - la trei zile dupa lovitura de stat impotriva guvernului civil condus de Aung San Suu Kyi, in timp ce se propaga apelurile la rezistenta impotriva puciului, informeaza…

- In ciuda tensiunilor existente ca urmare a starii de urgenta decretate pe o perioada de un an si numirii unui general in funcția de presedinte interimar al acestui stat asiatic, liderului ales Aung San Suu Kyi solicita eliberarea imediata si recunoasterea rezultatelor alegerilor de anul trecut.De cealalta…

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata, 2 ianuarie, nu mai puțin de 1.586 de persoane care au fost vaccinate anti-covid cu...

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația vaccinarilor din ziua de 30 decembrie, ora 17.00, este: Citește și: Razboi deschis in PNL:…

- Politia a retinut 81 de persoane in toata Franta dupa protestele ce au avut loc in mai multe orase impotriva brutalitatii politiei si unei noi legi controversate de securitate, informeaza luni agentia DPA, potrivit AGERPRES. Arestarile au fost efectuate dupa ce in jur de 133.000 de persoane…

