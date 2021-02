Stiri pe aceeasi tema

- ONU condamna intreruperea accesului la internet in Myanmar, care submineaza "principiile democratice fundamentale" si dauneaza "sectoarelor-cheie, inclusiv bancilor", a declarat luni adjunctul purtatorului de cuvant al Natiunilor Unite, Farhan Haq, citat de AFP, potrivit Agerpres. Intr-o discutie…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a exprimat "preocupare profunda", joi, privind criza din Myanmar, unde a avut loc o lovitura de stat militara, cerand eliberarea imediata a detinutilor politici, potrivit mediafax.ro. "Exprimam preocupare profunda" privind instaurarea starii de urgenta…

- Purtatorul de cuvant al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, Catalin Apostolescu, a declarat vineri la Antena 3, despre prima pacienta diagnosticata cu tulpina britanica a COVID-19, ca tanara de 27 de ani nici macar nu și-a parasit localitatea, lucru care indica faptul ca…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat joi ca presedintele Donald Trump si guvernul sau condamna "cat de ferm posibil" violentele comise miercuri asupra Capitoliului, informeaza vineri AFP. "Vreau sa fiu clara: violentele la care am asistat ieri la…

- Incheierea Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Yad Vashem, Autoritatea Statului Israel pentru Memoria Martirilor si Eroilor Holocaustului, privind cooperarea in domeniul arhivistic Ministerul Afacerilor Externe si Yad Vashem, Autoritatea Statului Israel pentru…

- Un nou atac cu bomba a ucis vineri cel puțin 15 civili în centrul Afganistanului dintre care 11 erau copii aflați la o ceremonie de recitare a Coranului, transmite Reuters.Informațiile inițiale sugereaza ca explozibilii au fost plasați într-o ricșa, atacul având loc într-un…

- Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a anuntat ca duminica au fost aplicate sase sanctiuni contraventionale in legatura cu procesul electoral, fiind aplicate amenzi in valoare de 15.000 de lei si date doua avertismente scrise. Ea a precizat, intr-o declaratie de presa la sediul MAI, ca au fost…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, Ioan Adrian Alexe, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca in urma cercetarilor la fata locului rezulta ca in cazul politistului gasit impuscat in cap in urma cu o zi este vorba de un act suicidal pe fondul unor probleme personale,…