- China a respins miercuri orice idee de a sanctiona junta militara birmana, chiar si dupa un rechizitoriu implacabil al emisarului ONU pentru Myanmar, Christine Schraner Burgener, care a evocat un risc "fara precedent" de "razboi civil" si o "baie de sange iminenta", indemnand Consiliul de Securitate…

- ​Thailanda așteapta ca circa 2 milioane de turiști straini, majoritatea chinezi și europeni, sa vina în Phuket anul asta, dupa ce populara stațiune insula se va redeschide turiștilor vaccinați din 1 iulie, scrie The Straits Times, citând Bloomberg.Va fi pentru prima data, în…

- ​Consiliul de Securitate al ONU organizeaza marti, la initiativa premierului britanic Boris Johnson, un summit al membrilor sai pentru a discuta despre implicatiile schimbarilor climatice asupra pacii în lume, subiect asupra caruia cei 15 membri ai sai au abordari divergente, informeaza France…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…

- Consiliul de Securitate al ONU nu a reusit marti sa cada de acord asupra unei declaratii comune referitoare la situatia din Siria, la sfarsitul unei zile de negocieri marcate de un apel la unitate din partea emisarului organizatiei in vederea relansarii procesului politic blocat, informeaza AFP.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat miercuri ca va face tot ce îi sta în putinta "pentru a mobiliza toti actorii-cheie si comunitatea internationala pentru a pune suficienta presiune asupra Myanmar cu scopul de a se asigura ca lovitura de stat esueaza", noteaza…