Myanmar: 4.000 de case au fost avariate sau distruse de vântul puternic din ultimele zile Vantul puternic din ultimele zile a provocat pagube semnificative la aproximativ 4.000 de cladiri, inclusiv manastiri si a provocat mii de sinistrati in sudul Myanmarului, au informat vineri mass-media birmaneze citate de EFE. Aproximativ 2.400 case au fost distruse sau afectate de vantul care a suflat cu putere in zilele de 17 si 18 aprilie in districtul Hinthada, situat la 120 de kilometri nor-vest de Rangun, fosta capitala birmaneza, potrivit datelor furnizate de ziarul Eleven. In districtul Bago, situat la 90 de kilometri nord-est de Rangun, 161 de cladiri, inclusiv cinci manastiri, au suferit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

