- Miercuri a fost 'cea mai sangeroasa' zi in Myanmar de la lovitura de stat de la 1 februarie, inregistrandu-se '38 morti'', a declarat trimisul ONU pentru aceasta tara, elvetiana Christine Schraner Burgener, citata de France Presse.

- Ambasadorul ONU in Myanmar spune ca 38 de persoane a murit miercuri in aceasta țara, in „cea mai sangeroasa zi” de la lovitura militara.„Sunt acum peste 50 de oameni morți de la inceperea loviturii de stat și mulți sunt raniți”, a spus Christine Schraner Burgener.

- Duminica sangeroasa in Myanmar. Cel puțin 18 persoane au fost omorate, iar alte 30 ranite in timpul unor acțiuni de protest impotriva puterii militare, instaurate in țara inca in februarie in rezultatul unei lovituri de stat.

- Inregistrari video aparute duminica pe rețelele sociale arata protestatari care fug de poliție, baricade și cațiva oameni care zac plini de sange. Sunt, de asemenea, cel puțin 30 de raniți.

- Cel puțin 18 persoane au fost ucise de polițișii care au deschis focul impotriva civililor in mai multe orașe din țara. Protestatarii sunt in strada de mai multe saptamani denunțand lovitura de stat executata de armata la 1 februarie.

- Presedintele american Joe Biden a condamnat lovitura de stat militara din Myanmar, cerand mobilizarea comunitatii internationale pentru exercitarea de presiuni. De asemenea, el a avertizat ca ar putea dispune sanctiuni.

Statele Unite au cerut eliberarea de catre armata din Myanmar a mai multor lideri politici arestati, inclusiv a sefei de facto a guvernului, Aung San Suu Kyi, si au amenintat ca vor reactiona in cazul unui raspuns negativ, informeaza AFP preluat de agerpres.