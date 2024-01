Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza neplacuta pentru mii de timișoreni in noaptea de Revelion la Timișoara. Foarte mulți oameni, mulți insoțiți de copii, au sosit din toate cartierele orașului și din localitațile periurbane pentru a se bucura de artificiile promise de primarie. Așa cum s-a intamplat in Timișoara in ultimii mulți…

- Revelionul in aer liber din centrul Timișoarei se anunța a fi unul spectaculos. Mii de oameni sunt așteptați inca de la ora 18 in Piața Victoriei, unde pe scena vor urca, pe rand, mai multe trupe locale. Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in compania lui The Motans.

- In noaptea dintre ani, sunteti asteptati in Piata Victoriei. Petrecerea va incepe la ora 18:00, iar entuziasmul va crește pe masura ce orașul se pregatește pentru o noapte memorabila. DJ Zolee Vee va deschide seara, fiind urmat de trupele timișorene TRUPA VERSUS, Blazzaj, The TM Groove, Dincolo De Ziduri…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in fel și chip in cluburile, restuarantele și salile de evenimente din Timișoara. Piața Victoriei , ora 18 – Revelion – VERSUS, Phaser, Blazzaj, The TM Groove, Dincolo De Ziduri, Monokrom, Pragu’ de Sus , The Motans, ZoleeVee. – gratis. Dance Ballroom Event – Vahabundos…

- Concerte de sarbatori in centrul Timișoarei. Miercuri, 27 decembrie, a treia zi de Craciun și sarbatoarea Sf. Ștefan, formația Direcția 5 va canta pentru toți cei care vor fi prezenți in Piața Victoriei de la ora 19. In seara de 31 decembrie, de Revelion, concertele vor incepe la ora 18., cand pe scena…

