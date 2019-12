Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul in varsta de 17 ani, elev al Liceului Tehnologic „Petre S. Aurelian”, din Slatina, gasit mort in apropiere de podul rutier, si-ar fi facut un foc, pe malul Oltului, pentru a se incalzi, noaptea trecuta.

- Grigori Rodcenkov, fost sef al laboratorului antidoping de la Moscova pana in noiembrie 2015 si cel care a fost la originea dezvaluirilor referitoare la dopajul din Rusia, si-a exprimat satisfactia pentru decizia WADA si a cerut sanctiuni retroactive pentru cazuri de la Jocurile Olimpice de la Londra…

- Conflictul dintre Clubul Sportiv Dinamo și Nicolae Badea face noi victime: juniorii formației pe care o deține fostul președinte al „cainilor” au fost evacuați din Parcul Dinamo. Increngatura greu de rupt dintre Ministerul de Interne și Nicolae Badea a blocat construirea unui stadion nou in Ștefan cel…

- Albumul ”Blurryface”, al trupei Twenty One Pilot, este cel mai bine vandut material discografic rock al deceniului in topul Billboard, anunța Smart Radio care pastreaza un loc special pentru muzica americanilor in playlistul zilei, anunța MEDIAFAX.Cel de-al patrulea album Twenty One Pilot,…

- Horoscop pentru iarna 2019 – 2020. Astrele au numeroase provocari pentru toate cele 12 semne zodiacale, dar mai ales in ceea ce privește viața sentimentala. Cu toate astea, trei dintre ele vor reuși sa scape de greutați și vor avea parte de sarbatori liniștite, alaturi de cei dragi lor.…

- Dl. Goe este proiectul de muzica, teatru si viata al domnilor Dani, Colorian, Migudel, Bimus, Horea si Serban. Toti acesti domni vin dintr-un background teatral, background pe care il imbratiseaza perfect cu muzica si aparitiile lor live. Numele trupei este dat de catre domnul Dani, ideea venindu-i…

- Albumul emblematic "Abbey Road" al formatiei The Beatles revine pe primul loc in topurile britanice la 50 de ani de la lansare, doborand propriul record al grupului pentru cel mai mare interval de timp intre doua intrari in varful clasamentului, potrivit AFP preluat de news.roAceasta editie…

