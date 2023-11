Muzica populară bate rockul în preferințele românilor Un sondaj recent arata ca 47% dintre romani asculta muzica populara, in timp ce numai 16% asculta rock. Per ansamblu, insa, fața de 10 ani in urma, preferințele muzicale ale romanilor s-au modificat ușor. Sunt cu 20% mai puțini romanii care asculta muzica pop și cu 13% mai mulți cei care asculta manele. Un sondaj realizat de INSCOP Research a facut recent o analiza socio-demografica vizavi de preferințele muzicale ale romanilor in 2023 comparativ cu 2013. Intrebați ce gen de muzica asculta, 47.3% dintre cei chestionati au raspuns ca asculta muzica populara (fata de 49.7% in 2013), 29.2% pop-dance… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

