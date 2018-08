Stiri pe aceeasi tema

- O suta de elevi din Republica Moldova au ajuns pe litoralul Marii Negre prin Programul de cooperare Bucuresti-Chisinau, alti 400 urmand sa beneficieze, de asemenea, de tabere gratuite in statiunea Costinesti, potrivit unui comunicat al Municipalitatii, noteaza Agerpres.

- Imagini impresionante de pe litoral. Un vartej a luat pe sus mai multe corturi și umbrare, intr-un camping.Barbatul care a postat inregistrarea video spune ca totul s-a intamplat in Vama Veche, marți.Litoralul a fost lovit de furtuni in ultimele zile.

- Un cunoscut om de afaceri din Pitești a murit joi dupa-amiaza in camera sa de hotel de la Eforie Nord. Florea Tolea, in varsta de 69 de ani a fost gasit inconștient in camera. La fața locului a fost...

- NEVERSEA și-a deschis porțile pentru prima data, in perioada 7-9 iulie 2017, fiind singurul festival din Europa care a transformat experiența muzicala de la malul Marii Negre intr-o calatorie unica. La cele trei zile de festival din 2017 au participat peste 153.000 de mii de romani si straini, iar peste…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, reaminteste detalii despre Programul „Vouchere de Vacanta”, prin care statul acorda sprijin turismului romanesc. „Un nou angajament important asumat de PSD devine realitate – voucherele de vacanta. Acordarea și utilizarea lor inseamna un sprijin extraordinar pentru…

- 36 de hoteluri s-au inscris in Programul „Litoralul pentru toti”, program care a debutat deja si se va incheia pe 14 iunie. Turistii pot beneficia de cazare la mare platind intre 160 si 600 de lei pentru o saptamana. Potrivit Federatiei Patronale din Turismul Romanesc sunt asteptati in jur de 15.000…

- Programul "Litoralul pentru toti" a inceput, au anuntat, marti, reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Turistii pot beneficia de cazare la mare platind intre 159 si 605 de lei pentru o saptamana de cazare in perioada 14 mai - 14 iunie 2018.