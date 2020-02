Stiri pe aceeasi tema

- Joi si vineri, 30 si 31 ianuarie 2020, de ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, dirijata de Marc Tardue, va avea in program Uvertura burlesca de Aurel Stroe, Concertul in do major pentru vioara, violoncel, pian si orchestra, op. 56 de Ludwig…

- Joi, 16 si vineri, 17 ianuarie, la Filarmonica „George Enescu“ va avea loc deschiderea Anului Beethoven - 250 de ani de la nasterea compozitorului. Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu“, condusa de Jin Wang, va avea in program lucrari de exceptie ale compozitorului german.

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale – ziua de nastere a lui Mihai Eminescu – Directia Judeteana pentru Cultura Timis ii invita pe timisoreni la o seara de poezie mai putin obisnuita. Toti cei care vor avea drum prin Piata Libertatii in seara zilei de 15 ianuarie vor putea citi, vreme de o ora, versuri…

- Pentru prima data o lucrare a lui Ludwig van Beethoven va fi interpretata in cel mai mediatizat concert din lume, cel de Anul Nou de la Viena, cu un program alcatuit in mare parte din valsuri. Aceasta nu va fi singura noutate. Versiunea „Marsului lui Radetzky”, care incheie in fiecare an evenimentul,…

- Germania celebreaza cu mare fast 250 de ani de la nasterea compozitorului Ludwig van Beethoven: peste 700 de festivitati sunt organizate incepand cu 16 decembrie, de la punerea in scena a operei Fidelio la un concert tribut al trupei Kraftwerk, relateaza vineri AFP.

- Vineri, la Ateneul Roman, de la ora 19.00, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, dirijata de Horia Andreescu, va avea in program lucrari de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart si Ludwig van Beethoven. Solista in programul Mozart va fi pianista Mihaela Manea. Concertul a fost sustinut…