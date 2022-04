Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Mondiala a Teatrului, sarbatorita anual pe 27 martie, Teatrul Municipal „Bacovia” deschide o expoziție de fotografie, o „istorie in imagini” , in Piața Tricolorului, la ora 12.00. In aceeași zi, la sediu, de la ora 18.00, se va juca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Hogwarts Legacy, cel mai nou joc al WB Games Avalanche, a primit in seara de 17 martie un State of Play dedicat, in care am putut vedea pentru prima oara gameplay-ul jocului și am aflat detalii concludente despre povestea și diferitele mecanici ale acestuia. Titlul se va lansa pe PC , PlayStation 4,…

- Teatrul Municipal „Bacovia” prezinta, pe 13 martie 2022, de la ora 18.00, premiera spectacolului „Zapezile de altadata”, de Dumitru Solomon, in regia lui Marius Gilea. Cunoscutul regizor revine la teatrul bacauan pentru a doua colaborare, dupa cea din 2015, la spectacolul „Moara cu noroc”. „Textul lui…

- Cu ocazia Zilei Eficienței Energetice (5 martie), Palatul Parlamentului a gazduit, in zilele de 1 și 2 martie, expoziția ”Școala verde și eu pot fi RETROFIT”, organizata, la inițiativa doamnei deputat USR Oana Ozmen, de Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților și Primaria Sectorului…

- Lucian Viziru, in varsta de 45 de ani și Ema, soția lui, s-au intors definitiv din Germania, la șapte ani de cand au decis sa iși schimbe total viața departe de Romania. Cei doi au impreuna un baiețel, pe Mihai in varsta de 11 ani.Intorși in țara, Lucian și Ema au acordat un interviu pentru okmagazine,…

- ​​​​​​​Muzeul Municipiului București ofera publicului, incepand de miercuri, 16 februarie 2022, medalionul „Balcic, școala de pictura de la malul marii”, care va putea fi vazut la Palatul Suțu.

- Daca vreti sa mai gasiti zapezile copilariei, trebuie doar sa va urcati in masina si la mai putin de trei ore de Cluj-Napoca, in Maramures, la Suior, veti gasi in aceste zile neaua de poveste. Peisaje de poveste pe partia de la ȘuiorImediat ce treci de Baia Sprie, incepi sa observi cum stratul de zapada…