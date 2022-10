Muzeul Palatului din China va lansa un calendar pentru anul 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Se așteapta ca președintele Chinei, Xi Jinping, sa iși consolideze controlul asupra puterii in momentul in care incepe la Beijing un congres istoric al Partidului Comunist, informeaza bbc.com. Este probabil ca delegații sa-i acorde dlui Xi un al treilea mandat la șefia partidului. Fii la curent…

- Tencent Holding a investit de ani de zile in sute de afaceri in curs de dezvoltare, in principal pe piata onshore. De obicei, a achizitionat participatii minoritare si a ramas ca investitor financiar pasiv. Cu toate acestea, acum cauta in mod agresiv sa detina participatiile majoritare sau chiar controlul…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a redus mai mult decit se estima rata dobinzii la facilitatea de creditare, dupa ce saptamina trecuta a adoptat noi masuri de relaxare, in cadrul eforturilor autoritatilor de la Beijing de a stimula economia, afectata de criza imobiliara si reaparitia cazurilor de COVID.…

- China se trezește din ce in ce mai des blocata in competiția ideologica și politica cu Occidentul, așa ca Ministerul de Externe de la Beijing s-a decis sa nu mai joace „cu manuși”, așa cum o facea a inainte. „Lupii razboinici” este denumirea data noului stil de politica externa al Chinei, mult mai direct…

- Cea mai ridicata temperatura din lume din acest an, pana in prezent, a fost inregistrata vineri in Abadan, un oraș din Iran, informeaza Antena3. Termometrele au aratat acolo 53 de grade Celsius, iar autoritațile iraniene sunt convinse ca zilele urmatoare va fi depașit recordul național, care este de…

- Nancy Pelosi a aterizat pe aeroportul din Taipei marți seara. SUA au transmis Chinei ca Pelosi are dreptul sa viziteze Taiwanul și ca nu trebuie sa transforme evenimentul intr-o criza. Este prima vizita in Taiwan a unui președinte al Camerei Reprezentanților din SUA din ultimii 25 de ani. The post Nancy…

- Administratia de la Beijing a condamnat vehement, marti seara, vizita in Taiwan a presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, si a anuntat ca urmeaza sa efectueze exercitii militare cu munitie reala.