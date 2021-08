Stiri pe aceeasi tema

- Parcurile Capitalei s-au transformat intr-o cursa cu obstacole pentru cei vor sa iasa la aer curat. In cele administrate de Primaria Generala, totul este parjolit iar peisajul este dezolant. Mai rau ca acum 20 de ani, spune un roman care a venit in vizita in București.

- In ultimii 15 ani aproape 50.000 de camioane au creat un munte de moloz, de aproximativ 20 de metri inalțime, care a dus la prabușirea casetei de colectare a apelor uzate care deservește jumatate din București, infundand canalizarea. Paguba este estimata la un milion de euro, arata Știrile Protv . Un…

- SRI, in cooperare cu CERT-RO și Spitalul Clinic Nr.1 CF Witting din București, a investigat un atac cibernetic cu aplicația ransomware Phobos care a vizat serverele entitații din domeniul sanatații. Dupa criptarea datelor, atacatorii au solicitat plata unei rascumparari pentru decriptarea acestora.…

- Noua conducere a USR PLUS Bucuresti va fi condusa de Vlad Voiculescu, dar este, de asemenea, dominata de membri care provin din grupul PLUS. Capitala este fieful formatiunii si locul unde sunt cele mai multe locuri eligibile pentru Parlament. Intrarea lui Dacian Ciolos in cursa pentru sefia partidului…

- Au trecut 6 luni de cand Vulpița a parasit Capitala, insa Veronica nu uita de experiențele de la Acces Direct. Aceasta și-a surprins fanii de pe Instagram cu o serie de fotografii din București, de pe vremea cand se bucura de experiențe care mai de care.

- Sase persoane din cartierul Ferentari din Bucuresti au fost duse la sectia de politie si amendate pentru tulburarea linistii publice si incercarea de a-i impiedica pe politisti sa isi exercite atributiile de serviciu, oamenii legii fiind chemati dupa ce oamenii faceau gratar in curtea blocului si ascultau…

- Ion Dichiseanu avea in 2015 o pensie de doar 1.500 de lei, conform presei din acea perioada. El mai avea și alte venituri dintr-un imobil pe care il inchiria. Este vorba de un imobil comercial pentru care obținea in 2015 un venit lunar de 700 de euro.Actorul era internat de mai bine de trei luni la…

- Ion Dichiseanu a murit. Actorul avea 87 de ani și starea lui de sanatate parea ca se imbunatațește, dupa ce a fost internat mai bine de 3 luni in spital in urma unor probleme de sanatate. Actorul era internat de mai bine de trei luni la Spitalul Floreasca din Capitala. Ion Dishiseanu, in varsta de 87…