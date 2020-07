Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Luvru din Paris, cea mai vizitata institutie muzeala din lume, se va redeschide luni intr-un registru mult diminuat - care respecta toate masurile de precautie posibile - si fara grupurile numeroase de turisti americani si asiatici, prezenti in mod obisnuit in interiorul sau in aceasta perioada…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu peste 350.000 de morti in lume, dintre care peste trei sferturi in Europa si Statele Unite, potrivit unui bilant intocmit miercuri, la ora 6.00 GMT (9.00, ora Romaniei), din surse oficiale de AFP, conform news.ro.Ludovic Orban cere depunerea unei plangeri penale,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a solicitat personalului din subordine sa gestioneze „cu prudența” bugetul aut la dispoziție, afectat de cheltuielile pentru protecția salariaților in contextul...

- Samsung iși va vedea producția de telefoane inteligente redusa cu mai mult de 50% din cauza pandemiei de coronavirus. Unele dintre cele mai mari fabrici Samsung, din țari precum Brazilia sau India, sunt inchise de saptamani și acest lucru va afecta atat producția, cat și vanzarile. Industria telefoanelor…

- Gabi Balint, aflat in izolare la Bistrița, a vorbit despre situația din Romania și despre problemele cauzate de pandemia de coronavirus care a afectat intreaga lume. Fostul internațional a spus ca știe persoane care s-au imbolnavit de COVID-19 și a vorbit și despre Gica Hagi, fostul sau coleg, despre…

- 90% dintre hotelurile din Romania sunt inchise, iar 150.000 din cei 180.000 de angajati din industria HORECA sunt in somaj tehnic sau au fost concediati, spune Razvan Pascu, reprezentantul unei companii de marketing si relatii publice care activeaza in turism. Singurele hoteluri deschise in aceasta…

- Romania se afla in impas economic, dupa ce peste un milion de romani au intrat in șomaj tehnic sau și-au pierdut locurile de munca, pe fondul pandemiei de coronavirus. In acest context, majorarea pensiilor cu 40%, care urma sa aiba loc de la 1 septembrie, precum și dublarea alocațiilor pentru copii,…