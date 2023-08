Stiri pe aceeasi tema

- Opt din zece adolescenți din intreaga lume sunt sedentari, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, insa lungile ore petrecute de cei mici in fața device-urilor și a televizoarelor au consecințe mai grave asupra sanatații decat se știa pana acum.

- Muzeul de Istorie a Orașului Chișinau deschide expoziția aniversara „O casa vie”, dedicata marcarii a 110 ani ai casei familiei oamenilor de cultura Sainciuc și Rusu Ciobanu. Povestea mai multor generații, incepind cu anul 1913 cind a fost aprobat proiectul casei familiale, pina in prezent, se oglindește…

- Arheologi de la Muzeul de Istorie Naturala din Berna, in Elvetia, anunta intr-un studiu publicat in Journal of Archaeological Science ca au descoperit ca o arma - un varf de sageata - care dateaza din Epoca Bronzului, gasita in secolul al XIX-lea in satul elvetian Morigen, a fost facuta dintr-un metal…

- TABARA SI CREDINTA…In cadrul Programului de tabere rurale pentru copii si tineri „Copilarie si credinta”, editia a V-a, care se desfasoara in perioada 01 iulie – 08 septembrie 2023, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, aduce o contributie de nepretuit prin implicarea sa activa si atenta…

- De Teoria Relativitații a auzit toata lumea. Sau ca Albert Einstein a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni din istorie, cu un IQ intre 160-225. Insa, mai puțini oameni știu detalii din viața privata a marelui fizician. Iata cateva dintre cele mai interesante informații din viața marelui Einstein!…

- Vesti bune pentru iubitorii de cultura In acest final de saptamana, la Muzeul de Arta Constanta puteti admira expozitia "Pictura 47", manifestare ce reuneste artisti bucuresteni reprezentativi pentru scena artistica din Capitala si expozitia de pictura ,,Taram imaginar" a artistei Gabriela Anitei.Pictorii…

- In capitala a inceput ninsoarea cu puf de plop, coșmarul persoanelor alergice și celor care sufera de astm. Covorul alb așternut in parcuri și pe strazi provoaca batai de cap nu doar celor care sufera de rinita alergica. Medicii spun ca, de fapt, puful de la plopi este doar un factor iritant, pe cind…

- Mai multe interventii ale pompierilor de la ISU Bucuresti-Ilfov au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Capitala, unde mai multi copaci au cazut. Zona se afla sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, la fel ca majoritatea judetelor tarii. In multe alte judete, ANM a emis avertizari cod portocaliu…