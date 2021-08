Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Albu este noul viceprimar al Municipiului Sebeș. In ședința publica din data de 4 august 2021, consilierii locali ai Municipiului Sebeș au ales noul viceprimar. Liberalul Dorin Albu este reprezentantul Lancramului in Consiliul Local al Municipiului Sebeș din anul 2008. Noul viceprimar al Sebeșului…

- Workshop inedit la muzeul din Sebeș, in luna august: „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra” Workshop inedit la muzeul din Sebeș, in luna august: „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra” Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul…

- Nicu Alifantis, prezent la Festivalul Internațional „Lucian Blaga” din Sebeș. Festivalul va debuta joi, 8 iulie Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba organizeaza in perioada 9-11 iulie…

- Primaria Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” a incheiat recent un contract in valoare de 41.855 de lei (fara TVA) cu o firma din Alba Iulia, pentru lucrari de reparații generale și renovare filigorie la Muzeul Municipal „Ioan Raica”. Potrivit detaliilor achiziției, publicate in SEAP, firma aleasa…

- FOTO| Exponatul lunii iunie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș: Exemplar de cocoș de munte, mascul, intrat in colecția de Științele Naturii inca din anul 1957 Exponatul lunii iunie la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș este un exemplar de cocoș de munte (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758), mascul,…

- LIVE VIDEO| Ședința CL Sebeș: Eliberarea din functie a Viceprimarului Municipiului Sebes, pe ordinea de zi LIVE VIDEO| Ședința CL Sebeș: Eliberarea din functie a Viceprimarului Municipiului Sebes, pe ordinea de zi Consiliul Local al Municipiului Sebeș este convocat in sedinta publica extraordinara pentru…