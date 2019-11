Stiri pe aceeasi tema

- Doua tablouri de Rembrandt au scapat miercuri seara de o tentativa de furt dintr-un muzeu londonez, Dulwich Picture Gallery, insa autorul acestei aventuri "indraznete" a reusit sa fuga, a declarat joi politia britanica, citata de AFP si agerpres.ro.

- George Boran are 20 de ani si este din Caras Severin. A trait in Spania de la 3 ani, dar a ales sa se intoarca in Romania la varsta majoratului. Si-a dorit mult sa fie politist. Visul i s-a implinit in aceasta toamna. Dupa absolvirea scolii, a fost repartizat in Prahova. Agentul a fost angajat al sectiei 11…

- Barbatul arestat in Norvegia in legatura cu furtul unei ambulante, marti, la Oslo, a fost interogat miercuri de politie, transmite dpa, citandu-l pe avocatul acestuia, Oyvind Bergoy Pedersen, scrie Agerpres. Potrivit lui Pedersen, clientul sau a furat masina salvarii pentru a "evita sa fie…

- Politia din Rewa, statul indian Madhya Pradesh, a confirmat pentru BBC ca investigheaza furtul, considerat "un prejudiciu adus integritatii nationale". Mangaldeep Tiwari, custode la memorialul Bapu Bhawan, unde cenusa era depozitata din 1948, anul in care Gandhi a fost asasinat de un extremis hindus,…

- Politia din Rewa, statul indian Madhya Pradesh, a confirmat pentru BBC ca investigheaza furtul, considerat "un prejudiciu adus integritatii nationale", scrie bbc.com, conform Mediafax. Mangaldeep Tiwari, custode la memorialul Bapu Bhawan, unde cenusa era depozitata din 1948, anul in care Gandhi…

- Ziarul Unirea „Sancțiunea” primita de agentul care l-a filmat pe consilierul din Camera Deputatilor in timp ce injura polițiștii. Poliția a confirmat incidentul „Sancțiunea” primita de agentul care l-a filmat pe consilierul din Camera Deputatilor in timp ce injura polițiștii. Poliția a confirmat incidentul.…

- Scenele s-au derulat duminica seara, intre Koln și Essen, dupa ce polițiștii germani au primit o informație despre o spargere care a avut loc la un depozit de aparatura electronica din Koln, relateaza t-online.de.Echipajele de poliție au fost angrenate intr-o cursa amețitoare și abia dupa…