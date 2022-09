Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, 7 septembrie, Muzeul Național de Arta Timișoara intra intr-o perioada de reorganizare pentru evenimentele culturale care vor fi organizate in 2023, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.

- Dupa depunerea dosarului de candidatura și promovarea etapei de evaluare, Muzeul Național de Arta Timișoara este singura instituție culturala a județului care a dobandit statutul de partener instituțional al Comisiei Naționale a Romaniei pentru UNESCO in domeniul culturii, educației interculturale și…

- Autoritațile locale incearca sa puna la punct infrastructura culturala necesara pentru 2023, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii. Astfel, galeria de arta de pe Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 2, amenajata intr-un fragment din fosta cetate, va fi reabilitata, fara a fi gata…

- La inceputul anului viitor, programul „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii” va include cea mai importanta retrospectiva Victor Brauner din Europa de Est. Vor fi expuse picturi, desene, sculpturi și obiecte reprezentative pentru intreg parcursul carierei artistului atat din perioada romaneasca,…

- Lucian Romascanu, ministrul Culturii, a transmis un mesaj, dupa asasinarea lui Shinzo Abe, fostul premier al Japoniei. „Daca mai aveam indoieli, astazi au disparut…Lumea se afla la un moment de cotitura, vești proaste ne inunda zilnic, orice ancora de liniște și normalitate dispare. O asemenea ancora…

- Universitatea de Vest Timișoara continua seria acțiunilor culturale, desfașurate inaintea anului 2023, cand orașul e Capitala Europeana a Culturii. Invitați in doua zile consecutive, 22 și 23 iunie, sunt pianistul Andrei Vieru și matematicianul Sergiu Klainerman. Miercuri, 22 iunie, incepand cu ora…

- Proiectul Camine in mișcare, parte din Programul Cultural Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, cauta și in acest an povești ale comunitaților din jurul Timișoarei și despre migrația din Banat. Este anul cooperarii culturale.

- Vineri, 17 iunie, ora 17:00, va avea loc vernisajul expoziției de fotografii și colaje „Antinostalgia”, semnata Andrei Pandele și Ion Isaila, care este parte a evenimentelor organizate in cadrul conferinței „Granițe și transferuri”. Expoziția, organizata de Muzeul Ororilor Comunismului in Romania in…