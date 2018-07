Stiri pe aceeasi tema

- Partidele politice și ONG-urile sunt la un pas de a deveni singurele organizații mari din Romania care nu vor fi obligate sa aplice prevederile GDPR. Un amendament adus printr-o procedura neobișnuita și enunțat in chiar ziua moțiunii de cenzura impotriva guvernului Dancila propune ca partidele politice…

- Vineri seara se da startul penultimei etape a campionatului Ligii a 3-a, seria a II-a. Finalul stagiunii gaseste in continuare deschisa lupta la varf, atat in ceea ce priveste promovarea in esalonul secund, cat si ordinea finala a locurilor 3-5. Metalul se va desparti de suporteri cu o partida impotriva…

- Memorandum privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel Memorandumul privind mutarea Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, discutat în guvern luna trecuta, a fost trimis Presedintiei abia dupa aprobarea în Executiv, spune ministrul de externe Teodor Melescanu.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii analizeaza care este modalitatea de a stopa, printr-un proiect de lege, traseismul politic si la nivel parlamentar, acesta fiind unul dintre obiectivele formatiunii.

- Obiectivul aceste hotarari radicale este sa rezonezi perfect cu gandirea proaspata și limpede la nivel cerebral, cat și cu vocea interioara a corpului tau. Astfel, te vei obișnui atat de repede, incat vei fi capabil sa reproduci dupa dorința un nivel superior de a acționa, manifestandu-l in mod corect…

- Reprezentantii Prefecturii Gorj au anuntat, miercuri, ca drumarii actioneaza pe Trasalpina, cu doua utilaje pentru deszapezirea soselei. Circulatia rutiera pe DN 67C ar putea fi reluata la inceputul lunii iunie, transmite corespondentul MEDIAFAX. Circulatia rutiera pe DN 67C, care leaga…

- Elon Musk a transmis intr-un mail catre angajații Tesla ca producția lui Model 3 va ajunge la cel puțin 5.000 de unitați pe saptamana, in luna iunie. Obiectivul declarat de șeful Tesla este 6.000 de unitați pe saptamana.

- S.C Sacris Impex SRL , in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ Achizitie utilaje pentru fabricarea mobilei ”, cod SMIS 112443, finanțat prin REGIO – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea…