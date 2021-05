Stiri pe aceeasi tema

- Antonia Mihailescu a primit premiul de debut pentru volumul de poezii „note din secolul kitsch” (Editura Tracus Arte, 2020), in contextul acordarii Premiului Național de Proza „Ziarul de Iasi”, caștigat de Ioana Parvulescu pentru romanul “Prevestirea”. Juriul a fost format din criticii literari Alexandru…

- In cadrul evenimentului, vor fi analizate aspecte concrete ale strategiilor de transmitere a culturii traditionale in comunitate si ale predarii despre si prin intermediul folclorului patrimoniului cultural imaterial, atat prin mijloacele pedagogice formale, cat si prin educatia informala si nonformala.Filiala…

- La ediția din acest an a concursului de lectura organizat de Editura „Humanitas”, Colegiul Națio- nal „B. P. Hasdeu”, singurul din județ care s-a incumetat sa intre in competiție cu alte 30 colegii de prestigiu din țara, a obținut, așa cum ne-a obișnuit, o clasare de top. La finele a trei runde de…

- Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” din Capitala implineste 85 de ani. Ceremonia oficiala de deschidere a manifestarilor dedicate aniversarii a avut loc luni, 10 mai 2021. Delegatul Patriarhului Daniel, PS Timotei Prahoveanul, a transmis mesajul Preafericirii Sale cu ocazia deschiderii…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a declarat marți, intr-o declarație de presa, ca aproape toți locuitorii respecta regulile, iar masurile de restricție sunt menite sa protejeze populația și nu va renunța la ele. „Aproape toți locuitorii Capitalei respecta regulile. Aceste masuri sunt menite sa ne protejeze…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) reprezinta in continuare un mare pericol, avertizeaza marti, in estul Siriei, Fortele Democratice Siriene (FDS), dominate de kurzi, care marcheaza doi ani de la caderea „califatului”, relateaza AFP.

- ITM Alba: AMENZI de 7.300 de lei și 11 avertismente, in perioada 8-13 martie 2021. Ce deficiențe au gasit inspectorii Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului…

- De la bun inceput, CCIR a susținut și a argumentat ca modificarile și completarile aduse Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din Romania, sunt constituționale și in deplina concordanța cu legislația in vigoare. Decizia de astazi a CCR vine, astfel, sa intareasca argumentația CCIR, in dauna celor…