Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții Exista o poveste, dragii mei, pe care am descoperit-o de curand: se spune ca intorși din Cruciada a IV a (1202 -1204), creștinii latini au adus din Constantinopol o icoana care i-a impresionat profund pe cei de-acasa, din Veneția. Ea reprezenta o Mama care-și implinise datoria, intinsa pe un pat al morții, inconjurata fiind de […] Articolul Mutatu-te-ai la viața, fiind Maica Vieții apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

