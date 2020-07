Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali este nevoit sa faca transferuri la FCSB, dupa ce o echipa intreaga a plecat pe parcursul sezonului. Pana sa negocieze noi mutari, Gigi Becali are cateva solutii in jucatorii pe care i-a imprumutat la alte echipe. Unul dintre ei este Gabriel Simion, care poate fi considerat o adevarata…

- Ripensia Timisoara a ajuns la un acord cu lugojeanul Cosmin Petruescu pentru preluarea bancii tehnice din postura de antrenor principal. „Conferentiarul”, fost antrenor la ASU Politehnica, a semnat un contract valabil pe nu mai putin de trei sezoane. Saptamana trecuta Dumitru Mihu, presedintele ros-galbenilor,…

- Ripensia Timisoara a ajuns la un acord cu lugojeanul Cosmin Petruescu pentru preluarea bancii tehnice din postura de antrenor principal. Fost antrenor la ASU Politehnica, „Conferentiarul” a semnat un contract valabil pe nu mai putin de trei sezoane. Saptamana trecuta Dumitru Mihu nu nega iar Cosmin…

- REȘIȚA – In urma discuțiilor cu conducerea clubului, Alex Pelici are ca și obiectiv in primul an clasarea pe un loc cat mai sus in eșalonul secund, iar in al doilea an Reșița va ataca promovarea in Liga 1! „Este o mare bucurie pentru mine ca am revenit intr-un loc in care m-am simțit foarte bine atat…

- Juniori ANTRENOR… Fostul jucator al echipei FC Vaslui, Bogdan Panait, isi incepe cariera de antrenor la Vaslui. A semnat un contract cu Real Junior Vaslui si isi va incepe munca de antrenor la grupa 2009-2010, vicecampioana a Romaniei in 2019. Bogdan Panait (37 de ani) a jucat la FC Vaslui intre anii…

- Un tanar din Cluj-Napoca a vrut sa ii duca droguri prietenului sau aflat in carantina institutionalizata și a ascuns in pachetele de tigari substanțe vegetale interzise, precum si un cutit de vanatoare. Jandarmeria Romana anunta ca tanarul are, acum, dosar penal, anunța MEDIAFAX.Un tanar de…

- Persoana cu care ar face echipa trebuie sa fie la fel ca ea, competitiva si sa nu renunte in momentele dificile. Citeste si: Smiley are o avere uriasa. Doar casa in care locuieste artistul valoreaza sute de mii de euro „Cand am primit propunerea sa prezint Asia Express, m-am gandit…

- ASU Politehnica ii „gazduieste” maine seara din nou pe fratii de la Rapid Bucuresti, de aceasta data online, intr-un duel de FIFA pe PS4. Scopul meciului organizat pe internet e de a strange fonduri care sa fie folosite util in lupta Timisoarei cu pandemia. Suporterii pot viziona meciul gratuit din…