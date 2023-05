Mutare suprinzătoare a lui Vladimir Putin: Rusia ridică vizele georgienilor Rusia a restabilit miercuri regimul de calatorie fara vize pentru cetatenii Georgiei si a ridicat interdictia privind zborurile directe intre cele doua tari impusa in 2019, relateaza Reuters si TASS, conform news.ro. Cetatenii georgieni vor putea vizita Rusia pentru o perioada de pana la 90 de zile fara vize incepand cu 15 mai. De asemenea, sunt permise zborurile companiilor aeriene rusesti si vanzarile de excursii in Georgia, potrivit decretelor semnate miercuri de presedintele rus Vladimir Putin, a transmis agentia de presa a statului rus, TASS. CITESTE SI Bugetar de lux, condamnat la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

