- Ministrul Culturii Lucian Romascanu, senator PSD, a propus, printr-un amendament la un proiect de modificare a Legii audiovizualului initiat de Guvernul Citu, ca operatorii de cablu care detin putere semnificativa pe piete aflate in stransa legatura, consolidandu-si astfel puterea de piata, sa poata…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, afirma ca, in calitate de cel mai mare partid de dreapta din Romania, PNL isi poate asuma misiunea de „unificare a dreptei in jurul Partidului National Liberal”. El sustine ca romanii vor PNL la guvernare, iar partidul se afla pe „un trend de crestere in toate…

Asociatia Municipiilor din Romania subliniaza importanta accelerarii utilizarii banilor europeni, a declarat, luni, presedintele acestui for, Emil Boc.

- Proiectul de modificare a Legii cu privire la gazele naturale, Legii cu privire la energetica, Codului penal a fost aprobat, astazi, in prima lectura. Proiectul asigura transpunerea in legislația naționala a regulamentelor UE cu privire la integritatea și transparența pieței angro de energie și stabilirea…

- Mai multi parlamentari USR s-au declarat nemultumiti, luni, de faptul ca plagiatorii "sunt spalati" printr-un amendament depus la Camera Deputatilor la un proiect privind modificarea Legii educatiei nationale, dezbatut de Comisia de invatamant, si au anuntat ca, daca acest amendament va trece de…

- Postul de sport Pro X isi va schimba denumirea in perioada urmatoare, acesta urmand sa se numeasca „Pro Arena”. Rebranduirea fost anunțata deja de șefii postului din Pache Protopopescu. Televiziunea Pro X, moștenitoarea „Sport.ro”, a inceput deja sa ruleze promouri prin care anunța transformarea numelui…

Cifra de afaceri a pietei serviciilor de posta si curierat din Romania a avansat cu 19% fata de 2019 si a depasit cu 136% nivelul din 2011, ajungand la 6,4 miliarde de lei in 2020, potrivit unei analize KeysFin, remise, marti, AGERPRES.

- Peisajul media din Romania se va incinge la propriu! Contesa digitala, Ana Morodan, va avea propriul reality show. Patroana a unei afaceri de succes in domeniul promovarii de produse, Ana Morodan iși va dezvalui viața de zi cu zi in fața fanilor. Emisiunea are un nume sugestiv, REAla, fiind parca…