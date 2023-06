Musk şi Mark Zuckerberg se vor bate în cușcă. Ce se ascunde în spatele acestei provocări Doi dintre cei mai importanti miliardari din lume din domeniul tehnologiei – Elon Musk si Mark Zuckerberg – au convenit, intr-un dialog online care s-a viralizat, sa se lupte intr-un meci in cusca, relateaza BBC. Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa sociala Twitter spunand este „pregatit pentru o lupta in cusca” cu Mark Zuckerberg. Elon Musk says he is down for a cage fight with Mark Zuckerberg pic.twitter.com/cVp9PPb1lP — Dexerto (@Dexerto) June 21, 2023 Seful Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a postat la randul sau o captura de ecran a tweet-ului lui Musk cu mesajul „Trimite-mi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

