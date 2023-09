Musk atacă susţinerea Germaniei a salvării de migranţi la Marea Mediterană și susține extrema dreaptă Miliardarul Elon Musk critica sambata Germania din cauza unor ONG-uri care salveaza migranti la Marea Mediterana, dupa ce a postat vineri un mesaj in care promoveaza o victorie in alegeri a Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta), relateaza AFP. ”Oare publicul german stie asta?”, a scris vineri milirdarul pe reteaua sa de socializare X, repostand o postare de pe un cont denumit ”RadioGenoa”, care denunta salvari ale unor migranti la Marea Mediterana ale unor ONG-uri sustinute de Berlin. ”Sa speram ca AfD castiga alegerile”, conchide Elon Musk. Is the German public aware of… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

