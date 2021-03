Muşeţelul - planta minune pentru sănătatea ta Cunoscuta in popor și ca romanița, mușețelul este una dintre cele mai folosite plante medicinale, cu proprietati antiinflamatorii, antispasmodice și dezinfectante. Fie ca faci un ceai din florile aromate, fie ca prepari din ele o tinctura de leac, vei observa rapid efectele lor benefice. Mușețelul poate fi folosit și pentru calmarea colicilor bebelușului, fie singur, fie in asociere cu alte Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Care este planta care reduce colesterolul. Ea este originara din Asia și are proprietați antibiotice. Este vorba despre busuioc, o planta cosniderata sacra și regala. Planta minune care ‘omoara’ colesterolul Busuiocul este folosit din vremuri ancestrale pentru proprietațile impresionante și efectele…

- Mușețelul, denumit și mușețel german sau romanita sau moruna, este o planta care este originara din Europa, Africa și Asia și este acum cultivata și in America de Nord. Ceaiul iti calmeaza stomacul si te poate ajuta sa ai un somn mai bun, iar uleiul esential iti creste bunadispozitie. Cu siguranta,…

- Echinaceea este o planta perena, folosita de sute de ani ca remediu in medicina tradiționala. Face parte din aceeași familie cu galbenelele și mușețelul. Ea este utilizata inca de pe vremea indienilor americani, de acum mai bine de 300 de ani. Atunci, planta era folosita indeosebi pentru a calma simptomele…

- 1. Mușețelul, sursa de antioxidanți Așa cum spuneam, florile de mușețel sunt bogate in antioxidanți care ajuta la combaterea deteriorarii radicalilor liberi. Antioxidanții duc la scaderea inflamației și prevenirea mutațiilor celulare, care pot duce la apariția unir boli. Tot ei pot stimula sistemul…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a atenționat populația, marți seara, la Antena 3, cu privire la Ivermectina, un produs antiparazitar de tip unguent folosit la animale dar care a inceput sa fie cautat de romani in farmacii dupa ce a inceput sa circule pe internet o informație ca…

- Rodia este fructul frumuseții și al tinereții, un fruct minune pentru sanatatea, rezistența și fertilitatea femeii! De multe ori, rodia a fost numita inca din Antichitate ”fructul dragostei” pentru culoarea ei roșie rubinie, dar și pentru proprietațile ei curative. Cu un conținut ridicat de potasiu…

- Romanii sunt printre cei care apreciaza leacurile și obiceiurile medicale din vremurile trecute. Care e planta care e extrem de benefica pentru sanatatea trupului? Cum se prepara și care sunt puterile sale? Cei care nu iubesc produsele din comerț pentru ingrijire o prefera negreșit. Planta care e aur…

- Actrita Lori Loughlin a fost eliberata din inchisoare dupa ce a ispasit o condamnare de aproape doua luni in urma scandalului admiterilor frauduloase in universitati, potrivit DPA. Actrita, cunoscuta pentru rolul sau in serialul ''Full House'', a iesit pe portile unui inchisori…