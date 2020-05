Parchetul de pe langa Judecatoria Tarnaveni a anuntat, luni, ca a inregistrat un dosar penal avand ca obiect infractiunea de fals in declaratii, dupa ce trei persoane au mintit la intrarea in tara ca vin din Ungaria si nu din Germania, cum era in realitate, pentru a nu intra in carantina. “In cursul zilei de … Sursa articolului: Mureș: Trei persoane, urmarite penal dupa ce au mințit ca vin din... Source