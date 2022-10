Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ajuns la UPU SMURD Targu Mures, sambata seara, in urma folosirii unei substante lacrimogene intr-o sala de jocuri de noroc din Targu Mures, unii martori sustinand ca este vorba despre un spray de ursi care contine o substanta lacrimogena mult mai concentrata decat cea a unui spray cu…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgențe „Horea" al județului Mureș a oferit prin intermediul unui comunicat de presa, informații despre exercițiul in teren care a avut loc marți, 27 septembrie, pe Aeroportul Internațional „Transilvania" din Targu Mureș. „Astazi, 27 septembrie 2022, incepand cu ora…

- Tanar din Pianu de Sus, REȚINUT de polițiști. A furat 4.000 de lei in timp ce se afla intr-o sala de jocuri de noroc din Sebeș Un tanar de 23 de ani din Pianu de Sus a fost reținut de polițiști dupa ce ar fi furat 4.000 de lei in timp ce se afla intr-o sala de jocuri de noroc din Sebeș. Potrivit IPJ…

- Patru persoane sunt cercetate de procurorii constanteni dupa ce au jefuit doua sali de jocuri de noroc si au furat aproape 20.000 de lei. Suspectii au intrat mascati, noaptea, in salile de jocuri si, agresand angajatii aflati la serviciu, au furat bani, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Percheziții: Doua persoane din Alba, REȚINUTE dupa ce ar fi folosit cardul unui pensionar, la jocuri de noroc online O femeie din Alba Iulia și un barbat din Santimbru au fost reținuți in urma perchezițiilor de joi, pentru operațiuni financiare in mod fraudulos. Cei doi sunt banuiți ca au folosit datele…

- O persoana a murit, iar alte opt, dintre care trei copii, au fost grav ranite dupa ce masinile in care se aflau au fost implicate, luni seara, intr-un accident rutier pe DN 28, la Letcani, in apropiere de municipiul Iasi. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgente (ISU) Iasi,…

- Patru persoane au fost lovite, luni, in afara DJ 106, in localitatea Nocrich, de un sofer care a pierdut controlul volanului, informeaza IPJ Sibiu. Traficul rutier este blocat in zona unde a avut loc accidentul. Accidentul s-a produs, astazi, pe DJ 100, in comuna Nocrich din judetul Sibiu. Patru oameni…