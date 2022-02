Stiri pe aceeasi tema

- In urma acțiunii desfașurata ieri, 18 ianuarie 2022, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au fost reținute doua persoane, au fost ridicare inscrisuri in legatura cu care exista suspiciunea ca ar fi false și au…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul din Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 23 de perchezitii domiciliare, in județele Alba și Cluj, la persoane banuite de fals,…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de FALS și uz de fals: Peste 20 de mandate de aducere PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de FALS și uz de fals: Peste 20 de mandate de aducere In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul din Inspectoratului…

- Polițiștii mureșeni continua actiunea nationala „Foc de artificii", pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. Astfel, in data de 28 decembrie polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni…

- Polițiștii au descins la 9 domicilii din Mureș și Bistrița Nasaud. Un barbat a fost lovit, amenințat și șantajat pana a cedat mai multe terenuri proprietate personala. Percheziții de amploare a politistiilor Serviciului de Investigatii Criminale Mures. Aceștia au pus in aplicare 9 mandate de perchezitie…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud și alți doi din Mureș au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru santaj si lovire sau alte violente, dupa ce polițiștii și procurorii mureșeni au efectuat duminica 9 percheziții in ambele județe. Cei trei au harțuit, amenințat și agresat o persoana pentru a…

- Din cercetari a reieșit faptul ca, la data de 8 și 22 octombrie, femeia ar fi apelat doua persoane, pe care le-ar fi convins ca este o apropiata a acestora, solicitand fiecareia cate o suma de bani pentru plata unor servicii ce nu suporta amanare. Ulterior, banii ar fi fost preluați de barbatul de…

- Un barbat este cercetat pentru ultraj, dupa ce l-a injurat si amenintat pe un politist din municipiul Constanta, intr-o postare de pe o retea sociala. "Lasa uniforma acasa si vino sa ne batem",i-a transmis barbatul politistului, amenintandu-l ca-l "taie cu brisca" sau impusca. Inspectoratul de Politie…