Mureș: S-a depistat un focar de gripă aviară Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara anunța masuri la nivel national pentru a preveni raspandirea virusului gripei aviare, dupa confirmarea unui focar la o ferma de pasari din județul Mures. Printre restricțiile impuse se numara suspendarea comertului ambulant cu pasari, dar si activitatile comerciale cu pasari vii prin intermediari. Comercializarea va fi facuta doar de catre fermele comerciale autorizate, cu pasari a caror stare de sanatate este atestata. Respectarea acestor masuri se va face prin controale organizate in comun de catre structurile teritoriale ale ANSVSA si Ministerului Afacerilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

