- Academia Olimpica Romana, filiala Mureș a organizat sambata, 17 iunie, la Padurea Rotunda din Reghin Crosul "Ziua Olimpica", eveniment organizat cu sprijinul Primariei Municipiului Reghin, Colegiului "Petru Maior" și profesorilor de sport din zona Reghinului. De ce la Reghin? „Luand legatura cu profesorii…

- Printre cei cei 92 de elevi care au primit diplome și premii in carți și gadgeturi la Gala performaței in biologie și geografie s-a numarat și Andrei Carcu, elev in clasa a XI-a la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" din Tg.Mureș. El este dublu laureat, cu premiul I la biologie, respectiv premiul…

- In perioada 06 – 07 mai 2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat doua acțiuni, in județul Mureș, pe linia prevenirii faptelor ilicite din…

- UPDATE: Potrivit IPJ Mures, Moldovan Ella Cristina, impreuna cu fiica sa, in varsta de 3 ani, au fost gasite, acestea nu au fost victimele vreunei infracțiuni. Polițiștii din Mureș cauta o femeie din Aluniș, care a plecat cu fiica ei minora, in varsta de 3 ani, de la domiciliu. "La data de 29 aprilie…

- Un copil de doi ani din Mureș lupta sa traiasca, dupa un accident casnic: era ușor racit, și, in timp ce se juca liniștit, s-a inecat cu propria saliva, spun medicii. Disperați, parinții au sunat la 112 cand au vazut ca nu mai putea respira. Dupa aproape un minut de resuscitare, copilul a dat semne…

- In aceste zile, la Sanpetru de Campie, in Mureș, se da in spectacol și bujorul galben, sau floarea Paștelui, botezata astfel dupa perioada anului in care iși face apariția. In zona, exista o suprafața de 20 de hectare, plina cu astfel de plante. Iar autoritațile locale vor sa faca demersurile necesare…

- Palanetul, o placinta din aluat, umpluta cu branza, varza sau ceapa, framantata manual si coapta in cuptorul cu lemne, alaturi de pasca si de pita sunt produsele nelipsite de pe masa de Paste in zona de campie a judetului Mures, alaturi de ouale rosii, sarmalele cu carne de miel si tocana de miel. Nastasia…

- Autoritațile centrale cauta soluții pentru construirea unei pasarele peste Autostrada A3, care sa deserveasca fermierii din comuna Chețani, a anunțat marți, 11 aprilie, Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș. "Se lucreaza intens la lotul Chețani – Campia Turzii, lucru pe care l-am constatat și ieri,…